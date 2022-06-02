The Guardian заявила о победе России в экономической войне с Западом

Москва выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязали против нее западные страны. Как отметил 2 июня в своей статье экономический редактор The Guardian Ларри Эллиотт, Россия получает достаточно финансирования для продолжения спецоперации по защите Донбасса благодаря увеличившемуся торговому балансу — соотношению стоимости экспортированных товаров к стоимости импортированных.

По мнению автора статьи, на Западе рассматривали ввод санкций как лучшую опцию среди двух остальных: бездействия или военного вмешательства. Но теперь стало очевидно, что данные ограничения не работают так, как должны были по задумке тех, кто их вводил, поскольку цены на газ и нефть, которые экспортирует Россия, только выросли.

Из-за анонсированного Евросоюзом частичного запрета на ввоз российской нефти стоимость нефтепродуктов на мировом рынке только выросла, что обеспечило Кремлю «очередную финансовую удачу», считает Эллиот. К тому же, у России нет никаких сложностей с поиском других покупателей для своих товаров.

«Европа только постепенно отлучается от потребления российских энергоресурсов», — замечает обозреватель.

Экономист предрек незавидную судьбу Евросоюзу, которому, по его мнению, грозит повышение кредитных ставок и рост безработицы. А вот российский рубль, отмечает эксперт, тем временем стоит на сильных позициях благодаря государственному контролю.

2 июня в МИД РФ по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе заявили, что решение Евросоюза (ЕС) о частичном отказе от российской нефти приведет к росту цен и дестабилизации энергетических рынков. В ведомстве подчеркнули, что преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции, а это, в свою очередь, ускорит глобальный продовольственный кризис.

1 июня агентство Bloomberg, опираясь на свои расчеты, заявило, что РФ получит порядка $285 млрд за экспорт энергоносителей в этом году, что на 20% превышает прошлогодние показатели. В материале говорится, что в начале марта, когда Запад «обрушил на Россию волну санкций», президент США Джо Байден заявил, что хочет нанести «мощный удар по военной машине» РФ, однако «машина всё еще очень работоспособна».

31 мая лидерам стран — членов ЕС удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. А уже 1 июня Байден сообщил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

В тот же день постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя частичное нефтяное эмбарго ЕС, заявил, что Россия найдет других импортеров своей нефти.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страны ЕС в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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