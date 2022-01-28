Противогазовый пакет: чем могут обернуться санкции против газового сектора России

Великобритания и страны Евросоюза готовятся ввести санкции против новых газовых проектов России, поддержать их намерены в США. Новые ограничительные меры могут применить в случае дальнейшей эскалации ситуации с Украиной. Об этом сообщила газета Financial Times (FT). Прежде всего, речь может идти о сокращении финансирования и обмена технологиями. Подробнее о том, что известно на данный момент, — в материале «Известий».

Что известно о готовящихся санкциях

О подготовке нового пакета санкций Financial Times сообщила в четверг, 27 января . Издание ссылается на собственные информированные источники, официального подтверждения этой информации пока нет.

Россия является одним из крупнейших производителей нефти и газа. В частности, на ее долю приходится около 40% рынка стран Евросоюза. Но существенную долю в российском энергетическом секторе играют совместные проекты с иностранными компаниями, подчеркивают журналисты . Кроме того, российский энергетический сектор активно задействует международные технологии и опыт, отмечается в материале издания.

ЕС, Великобритания и США рассчитывают, что новый пакет может оказать серьезное влияние на ключевую для страны отрасль . Предполагается, что это будет сделано за счет сокращения финансирования международных проектов, а также передачи технологий.

Если информация подтвердится и санкции будут введены, это будет первый случай, когда западные страны примут столь жесткие меры в отношении российского газового сектора, подчеркивают авторы материала.

Кого еще они могут затронуть

«Не очень благоразумным» в разговоре с «Известиями» назвал введение Евросоюзом и Великобританией подобных санкций член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Если Европа хочет действовать в ущерб собственным интересам ради мнимых целей, это ее право. Вопрос российского газа для европейских потребителей как нельзя актуален, но Евросоюз и Британия предпочитают забивать гвозди микроскопом ради тренда «останови российскую агрессию», продиктованного США», — подчеркнул он.

О том, что такие санкции могут ударить и по международным энергетическим компаниям, которые вкладывают деньги в российский газовый сектор, говорили также журналисты Financial Times.

В статье, в частности, упоминаются BP, Total и Shell, которые работают с российскими компаниями . Так, BP владеет долей в российской компании «Роснефть», Total принадлежит 20% в «Ямал СПГ». У Shell есть совместное предприятие (СП) с «Газпром нефтью» на Гыдане, кроме того, в 2021 году компания заключила с «Газпромом» пятилетний контракт.

Ранее министр энергетики России Александр Новак оценивал долю иностранных инвесторов в акционерном капитале публичных российских нефтяных компаний более чем в 26%.

— При этом доля иностранных инвесторов в целом ряде крупнейших энергетических проектов России, таких как «Ямал-СПГ», «Сахалин-1» и «Сахалин-2», превышает 40%, — отметил он в августе этого года, выступая на первой встрече министров энергетики стран – участниц «Группы двадцати».

Как обсуждалась тема санкций до этого?

Тема возможных санкций против российского газового сектора активно обсуждается на фоне роста напряженности в ситуации с Украиной .

Так, в понедельник, 24 января, о «невиданных санкциях» против России в случае вторжения на Украину, в том числе финансовых, заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. Это заявление поддержали в Австрии, но глава дипломатического ведомства страны Александер Шалленберг тогда говорил, что возможные санкции не коснутся «Северного потока – 2».

В то же время уже к концу недели в ФРГ заявили, что готовы включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину . А официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию. О готовности к блокировке «Северного потока – 2» в пятницу, 28 января, также заявила Франция .

Напомним, что «Северный поток – 2» — магистральный трубопровод из России в Германию, который должен пройти через территории Германии, Дании, России и Швеции. Эти страны считаются наиболее заинтересованными в реализации проекта.

Строительство «Северного потока – 2» было завершено в конце 2021 года, однако магистральный трубопровод пока не был введен в эксплуатацию.

Реакция Кремля

В Кремле ранее полностью опровергли возможность вторжения на Украину.

Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале недели заявлял, что опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности» даже в самые нелегкие моменты отношений, заявил он.

В то же время он обвинил Вашингтон и НАТО в действиях, которые приводят к эскалации напряженности на Украине. Она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО», уверен он.