Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Мир
РФ на заседании Совбеза ООН потребовала вывода из Сирии иностранных сил
Мир
Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19
Спорт
Матчи регулярного чемпионата КХЛ отменены на период олимпийской паузы
Мир
Лукашенко заявил о жестоком отношении Польши к мигрантам
Мир
Лавров заявил о готовности Москвы обсудить с Зеленским вопрос нормализации отношений
Мир
В ЛНР заявили о полетах самолетов-разведчиков США и Британии над Украиной
Мир
Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана
Политика
Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов направился в Минск

Противогазовый пакет: чем могут обернуться санкции против газового сектора России

FT: Евросоюз и США готовят санкции против газового сектора России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания и страны Евросоюза готовятся ввести санкции против новых газовых проектов России, поддержать их намерены в США. Новые ограничительные меры могут применить в случае дальнейшей эскалации ситуации с Украиной. Об этом сообщила газета Financial Times (FT). Прежде всего, речь может идти о сокращении финансирования и обмена технологиями. Подробнее о том, что известно на данный момент, — в материале «Известий».

Что известно о готовящихся санкциях

Предубежден — значит вооружен: какими санкциями ЕС грозит России
И как их возможное введение воспринимают в Москве

О подготовке нового пакета санкций Financial Times сообщила в четверг, 27 января. Издание ссылается на собственные информированные источники, официального подтверждения этой информации пока нет.

Россия является одним из крупнейших производителей нефти и газа. В частности, на ее долю приходится около 40% рынка стран Евросоюза. Но существенную долю в российском энергетическом секторе играют совместные проекты с иностранными компаниями, подчеркивают журналисты. Кроме того, российский энергетический сектор активно задействует международные технологии и опыт, отмечается в материале издания.

ЕС, Великобритания и США рассчитывают, что новый пакет может оказать серьезное влияние на ключевую для страны отрасль. Предполагается, что это будет сделано за счет сокращения финансирования международных проектов, а также передачи технологий.

Если информация подтвердится и санкции будут введены, это будет первый случай, когда западные страны примут столь жесткие меры в отношении российского газового сектора, подчеркивают авторы материала.

Кого еще они могут затронуть

«Не очень благоразумным» в разговоре с «Известиями» назвал введение Евросоюзом и Великобританией подобных санкций член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Степень отвлеченности: почему ЕС не приглашают на переговоры по безопасности
И как Брюссель видит свою роль в консультациях РФ с США и НАТО

«Если Европа хочет действовать в ущерб собственным интересам ради мнимых целей, это ее право. Вопрос российского газа для европейских потребителей как нельзя актуален, но Евросоюз и Британия предпочитают забивать гвозди микроскопом ради тренда «останови российскую агрессию», продиктованного США», — подчеркнул он.

О том, что такие санкции могут ударить и по международным энергетическим компаниям, которые вкладывают деньги в российский газовый сектор, говорили также журналисты Financial Times.

В статье, в частности, упоминаются BP, Total и Shell, которые работают с российскими компаниями. Так, BP владеет долей в российской компании «Роснефть», Total принадлежит 20% в «Ямал СПГ». У Shell есть совместное предприятие (СП) с «Газпром нефтью» на Гыдане, кроме того, в 2021 году компания заключила с «Газпромом» пятилетний контракт.

Ранее министр энергетики России Александр Новак оценивал долю иностранных инвесторов в акционерном капитале публичных российских нефтяных компаний более чем в 26%.

— При этом доля иностранных инвесторов в целом ряде крупнейших энергетических проектов России, таких как «Ямал-СПГ», «Сахалин-1» и «Сахалин-2», превышает 40%, — отметил он в августе этого года, выступая на первой встрече министров энергетики стран – участниц «Группы двадцати».

Как обсуждалась тема санкций до этого?

Тема возможных санкций против российского газового сектора активно обсуждается на фоне роста напряженности в ситуации с Украиной.

Полно вам: СП-2 готов к эксплуатации
Почему от его запуска выиграет даже Украина и что мешает старту работы газопровода

Так, в понедельник, 24 января, о «невиданных санкциях» против России в случае вторжения на Украину, в том числе финансовых, заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. Это заявление поддержали в Австрии, но глава дипломатического ведомства страны Александер Шалленберг тогда говорил, что возможные санкции не коснутся «Северного потока – 2».

В то же время уже к концу недели в ФРГ заявили, что готовы включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. А официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию. О готовности к блокировке «Северного потока – 2» в пятницу, 28 января, также заявила Франция.

Напомним, что «Северный поток – 2» — магистральный трубопровод из России в Германию, который должен пройти через территории Германии, Дании, России и Швеции. Эти страны считаются наиболее заинтересованными в реализации проекта.

Строительство «Северного потока – 2» было завершено в конце 2021 года, однако магистральный трубопровод пока не был введен в эксплуатацию.

Реакция Кремля

В Кремле ранее полностью опровергли возможность вторжения на Украину.

Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале недели заявлял, что опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности» даже в самые нелегкие моменты отношений, заявил он.

В то же время он обвинил Вашингтон и НАТО в действиях, которые приводят к эскалации напряженности на Украине. Она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО», уверен он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022