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Песков назвал «фейковой истерией» опасения Британии о прекращении поставок газа в Европу

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Опасения властей Британии по поводу прекращения Россией поставок голубого топлива в Европу являются «фейковой истерией». Об этом в понедельник, 26 января, сообщил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Это еще один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений.

«Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства и ни разу не давала никому повода усомниться в своей надежности», — заключил Песков.

В этот день ранее газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России. В материале издания отмечается, что министры правительства Великобритании поднимали вопрос влияния возможного сокращения поставок российского газа на уровень цен в Великобритании.

Днем ранее заместитель премьер-министра королевства Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб заявлял о вероятности применения Великобританией серьезных экономических санкций против России не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти в Киеве пророссийских политиков.

22 января The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

23 января представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. По ее словам, для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, так как без него они не могут действовать.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные.

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