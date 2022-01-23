В Британии пригрозили санкциями против РФ за «марионеточный режим» на Украине

Великобритания применит серьезные экономические санкции против России не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти в Киеве пророссийских политиков. Об этом 23 января заявил заместитель премьер-министра королевства Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

«Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим», — цитирует его телеканал Sky News.

По словам Рааба, Лондон поддержит Киев в защите от Москвы и перед международным сообществом. Он отметил, что союзники стоят «плечом к плечу» в вопросе возможного вторжения РФ на Украину.

Отвечая на вопрос ведущего Тревора Филлипса, рассматривает ли Великобритания возможность отключения РФ от международной банковской системы SWIFT, министр указал, что против Москвы применят широкий пакет «экономических и финансовых рестрикций».

Рааб добавил, что Лондон вряд ли направит военнослужащих на Украину для защиты ее от агрессии. Но военные инструктора давно обучают украинских военных, отметил он.

Накануне The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

В тот же день МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера. Им был назван экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Как заявил политик, заявления МИД Великобритании могут быть связаны с желанием «закрыть еще один независимый телеканал». В настоящее время Мураев владеет каналом «Наш».

Экс-нардеп напомнил, что в отношении него с 2018 года действуют российские санкции, ему нельзя въехать в РФ как лицу, угрожающему нацбезопасности России. Активы отца политика в стране заморожены.

МИД РФ назвал чушью и дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии. Там призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у РФ никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.