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МИД РФ назвал чушью заявления Британии о «пророссийском лидере» в Киеве

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МИД РФ назвал чушью и дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии о том, что российские спецслужбы якобы планируют посадить в Киеве «пророссийского лидера», в качестве которого в заявлении назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — заявили в МИД РФ.

Заявление внешнеполитического ведомства Британии было опубликовано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. Однако никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело.

Кроме того, в МИД Британии заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе с Сергеем Арбузовым, Андреем Клюевым, Владимиром Сивковичем и Николаем Азаровым.

Как сообщает глава МИД Британии Лиз Трасс, эта информация «проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля».

Новость дополняется.

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