Британия может поддержать отключение РФ от SWIFT из-за Украины

Правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину. Об этом сообщила в субботу, 22 января, газета Daily Telegraph.

По данным издания, департаменты и спецслужбы Соединенного королевства проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, чтобы подготовиться к любой эскалации напряжения на границе России с Украиной.

В частности, по данным собеседников Daily Telegraph, Великобритания работает с привлечением НАТО и находится в тесной координации с США, чтобы решить конфликт, «ища дипломатический путь, но готовя пакет санкций, которые поразят экономику России в самое сердце».

Уточняется, что британские послы получили указания продвигать идею введения экономических рестрикций, ослабляющих Россию, если ситуация вокруг Украины усугубится.

Кроме того, издание приводит слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что новые санкции должны коснуться и газопровода «Северный поток – 2». По утверждению источников, близких к Джонсону, он «опасается, что некоторые из мировых лидеров могут не осознавать в должной мере, насколько ухудшается ситуация на украинской границе, или не до конца понимают угрозу», якобы исходящую от России.

22 января МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера, в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. При этом внешнеполитическое ведомство королевства никаких доказательств своих слов не предоставило.

В ответ МИД РФ назвало чушью и дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии. В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

Кроме того, выяснилось, что «пророссийский лидер в Киеве» Мураев оказался под санкциями РФ с 2008 года. Сам Мураев также подтвердил, что находится под рестрикциями России. По его словам, все его счета на территории РФ заблокированы.

18 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.