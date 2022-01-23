«Пророссийский лидер в Киеве» Мураев оказался под санкциями РФ

Названный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве» бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев находится в списке санкций РФ. Это следует из текста постановления российского правительства от 25 декабря 2018 года.

Сам Мураев также подтвердил, что находится под рестрикциями России «из-за конфликта с [главой политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ)] Виктором Медведчуком».

По его словам, в России у него и ряда членов его семьи заблокированы все счета.

Мураев, по его словам, не понимает, как у британского МИДа это сочетается с тем, что Россия якобы хочет назначить его главой «оккупационного правительства».

«Это вопрос к мистеру Бину (персонаж из британского сериала «Мистер Бин», который постоянно попадает в нелепые ситуации и решает обычные ситуации необычным способом. — Ред.)», — добавил Мураев.

Ранее, 22 января, МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера, в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. При этом внешнеполитическое ведомство королевства никаких доказательств своих слов не предоставило.

В МИДе призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

Ранее в этот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера.

Также Захарова назвала информационной спецоперацией статью Bloomberg о том, что Си Цзиньпин якобы просил Владимира Путина «не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник». Она отметила, что агентство давно перестало быть самостоятельным, а теперь еще и приличным.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.