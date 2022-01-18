В Кремле оценили планы ЕС и США ввести санкции против российских банков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 18 января призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз (ЕС) и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков.

Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не был осуществлены.

«Давайте не будем основываться на спекуляциях в СМИ, которые зачастую ни на чем не основаны или основаны на слухах. Давайте ориентироваться на официальные органы тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям», — заявил Песков.

Ранее в этот день председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что вероятность отключения России от системы международных платежей SWIFT нулевая.

17 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», ни один из вариантов не исключен, в том числе отключение от SWIFT.

При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

13 января глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не пугают новые возможные санкции. По словам Грефа, Сбербанк готов ко всем вариантам событий.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

8 января газета The New York Times сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян. В частности, министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, содержащих детали производства США.