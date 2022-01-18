В Госдуме заявили о нулевой вероятности отключения России от SWIFT

Вероятность отключения России от системы международных платежей SWIFT нулевая. Об этом во вторник, 18 января, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Они это увязывают с вторжением на Украину, а поскольку никакого вторжения нет и не будет, то вероятность отключения нулевая. Если говорить в общем, то отключение от SWIFT — неприятная вещь, которая скажется в определенный промежуток времени на финансовых взаиморасчетах. Но это все будет быстро отыграно, а сами страны, которые выступают за это отключение, тоже очень сильно пострадают», — сказал он.

По словам депутата, плюсов это никому не даст, включая тех, от кого эти действия осуществляются.

Накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», ни один из вариантов не исключен, в том числе отключение от SWIFT.

При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

Как подчеркнула в беседе с «Известиями» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мариана Хардер-Кюнель, отключение РФ от платежей SWIFT повлечет серьезные последствия, особенно это отразится на ценах на энергоносители в Германии. Немецкий политик отметила, что «спираль санкций» должна быть остановлена, добавив, что необходимо принудительно вернуться за стол переговоров.

30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отключение РФ от системы SWIFT невыгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 20 декабря также говорила, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам. Она добавила, что SWIFT — это кооператив, в котором участвуют более 100 стран.