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Греф заявил о готовности к любым возможным санкциям со стороны США

Глава Сбербанка Греф о риске новых санкций США: что будет, то будет, готовы ко всему
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Сбербанк не пугают новые возможные санкции. Об этом 13 января заявил журналистам председатель правления кредитно-финансовой организации Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.

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«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно», — сказал он, отвечая на вопрос о новых санкциях, которые могут затронуть крупные банки РФ.

По словам Грефа, Сбербанк готов ко всем вариантам событий.

«Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — добавил он.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты определили набор санкций против России и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины. «Акт по защите суверенитета Украины» предусматривает обязательные санкции в отношении нескольких представителей российской власти.

Кроме того, требование американских чиновников распространяется на несколько российских организаций.

8 января газета The New York Times сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян. В частности, министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, содержащих детали производства США.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения. 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. Кроме того, он подчеркивал, что РФ ни на кого первой не нападала и не собирается.

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