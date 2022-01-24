Times узнала об опасениях Британии сокращения поставок газа из России

Власти Великобритании опасаются, что введение жестких санкций в отношении России вынудит Москву предпринять ответные меры, включающие сокращение поставок газа в Европу. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском кабмине.

Отмечается, что министры правительства Соединенного Королевства поднимали вопрос влияния возможного сокращения поставок российского газа на уровень цен в Великобритании.

«В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — приводит издание слова британского чиновника.

Днем ранее заместитель премьер-министра королевства Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб заявлял о вероятности применения Великобританией серьезных экономических санкций против России не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти в Киеве пророссийских политиков.

22 января The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у РФ никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.