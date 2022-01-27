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США намерены не допустить запуска СП-2 при вторжении РФ на Украину

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в среду, 26 января, сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

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«Всё предельно четко: если РФ так или иначе вторгнется на территорию Украины, то реализация «Северного потока – 2» не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — цитирует его агентство Reuters.

Прайс указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

«Это инструмент давления для США, Германии и трансатлантического сообщества в целом, потому что газ не идет по трубопроводу. При этом это не инструмент давления для президента России Владимира Путина, что тоже должно быть предельно ясно», — заключил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

При этом Нед Прайс не уточнил, подтвердила ли Германия США, что не будет продвигать проект.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк потребовал от немецких властей отказаться от «Северного потока – 2» для демонстрации того, кого поддерживает ФРГ в украинском кризисе.

Как накануне сообщила немецкая газета Bild, власти США добиваются от Германии, чтобы она взяла на себя «ведущую роль» в ограничении поставок сырья из России в случае обострения ситуации на Украине, включая и запуск СП-2. Вашингтон недоволен тем, что Берлин не изъявляет желания идти против этого проекта. По информации издания, Германия заверила США, что в случае вторжения на Украину российский газ не пойдет по СП-2, но об отказе от проекта речи быть не может.

20 января немецкий политолог Александр Рар сообщил о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок, которая ранее выступала против газопровода СП-2, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым признала заинтересованность в газе из РФ. В свою очередь, Лавров отметил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта. Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

18 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержка в запуске газопровода негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему якобы возможного вторжения России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по вторжению на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

24 января Дмитрий Песков отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

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