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В Кремле ответили Берлину на угрозу «отключить» СП-2

Песков: задержка в запуске СП-2 негативно отражается на экономическом развитии Европы
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Задержка в запуске проекта газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу канцлера ФРГ Олафа Шольца «отключить» СП-2 в случае эскалации на Украине.

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«России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Коммерческий международный «Северный поток – 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле это плохо и для тех, кто участвует в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля также отметил, что ситуация на Украине остается напряженной. Нынешняя эскалация обусловлена поставками оружия и проведением маневров НАТО, на что ФРГ следует обратить внимание, указал Песков.

«И об этом мы хотели бы, чтобы наши визави, в том числе в Германии, тоже обращали внимание. А отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас, и мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать», — резюмировал он.

Соответствующее заявление Шольц сделал накануне. По его словам, любые меры, в том числе касательно СП-2, будут рассматриваться в случае «агрессии» в отношении Украины со стороны России.

Также во вторник состоялись переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. По итогам встречи немецкий министр указала, что использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «Северный поток – 2».

Лавров, в свою очередь, обратил внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта газопровода. Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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