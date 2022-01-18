Глава МИД ФРГ пригрозила России последствиями для «Северного потока – 2»

Использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «Северный поток – 2». Об этом заявила во вторник, 18 января, глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом», — сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Бербок напомнила, что в коалиционном соглашении нового немецкого правительства подчеркиваются основания, согласно которым в отношении всех энергетических инфраструктурных проектов, в том числе и в отношении СП-2, действует европейское энергетическое законодательство.

«Поэтому сейчас ведется процедура сертификации, пока эта процедура приостановлена», — добавила Бербок.

В свою очередь, Лавров отметил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта «Северный поток — 2». Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

В МИД РФ накануне заявили, что процедура сертификации газопровода должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами, Россия намерена их неукоснительно соблюдать. При этом в ведомстве заключили, что процедура не должна искусственно затягиваться и политизироваться.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января предположил, что запуск СП-2 произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.