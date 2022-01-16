В Германии озвучили дату запуска «Северного потока – 2»

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер считает, что запуск газопровода «Северный поток – 2» произойдет в течение 2022 года. Об этом он сообщил в воскресенье, 16 января, в интервью «Известиям».

«Я уверен, что «Северный поток – 2» запустят, и я уверен, что это произойдет в течение этого года. Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется», — отметил он.

По его словам, после запуска начнется стабилизация, а не постоянные колебания, которые наблюдались в последние недели.

«Так что это, безусловно, повлияет на ситуацию в будущем, и я знаю, что европейские партнеры, которые вместе с «Газпромом» участвовали в «Северном потоке – 2», очень заинтересованы в долгосрочных отношениях с крупнейшим поставщиком газа в Европу», — подчеркнул эксперт.

Келер обратил внимание на то, что «Газпрому» не выгодны очень высокие цены, потому что они приведут к снижению уровня потребления газа.

«Высокие цены приведут к сокращению потребления газа, потому что высокие цены останавливают промышленное производство. Поэтому «Газпром» уж точно не заинтересован в слишком высоких ценах. Нам нужно найти ситуацию, которая снизит цены до устойчивого уровня, чтобы потенциал природного газа для ЕС мог быть использован европейским потребителем», —сказал специалист.

Кроме того, директор Zukunft Gas полагает, что еще нужно создать стабильную ситуацию на всех участках рынка при запуске в эксплуатацию СП-2.

«И нам, безусловно, необходимо более сильное развитие рынка природного газа в Европе и, в частности, в Германии. Так что в будущем спрос будет удовлетворен, и стратегическая роль природного газа отразится в изменении энергетического баланса в Европе, в частности в Германии», — заключил Келер.

Ранее,12 января, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил, что блокирование ввода в эксплуатацию газопровода с самого начала было политической ошибкой. По его словам, политика провокаций в отношении России неправильна, расплачиваются за нее в первую очередь слои населения с низким доходом, страдающие от высоких цен на газ.

Накануне его коллега по партии Штеффен Котре выразил надежду на то, что СП-2 будет введен в эксплуатацию в 2022 году. По словам немецкого политика, партия «Зеленых» хочет приостановить проект по идеологическим причинам. Как отметил Котре, поскольку федеральное правительство «без необходимости сдалось ЕС», отмахнуться от стратегии Евросоюза по предотвращению запуска СП-2 становится труднее.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.