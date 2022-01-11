В бундестаге выразили надежду на запуск «Северного потока – 2» в 2022 году

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре во вторник, 11 января, в беседе с «Известиями» выразил надежду на то, что газопровод «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

«Подчинение позиции ЕС по «Северному потоку – 2» обусловлено трусостью федерального канцлера Олафа Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта. Но он не хочет вступать в спор со своим «зеленым» партнером по коалиции, к сожалению немецких и европейских потребителей газа», — сказал он.

По слова немецкого политика, партия «Зеленых» хочет приостановить проект по идеологическим причинам. Как отметил Котре, поскольку федеральное правительство «без необходимости сдалось ЕС», отмахнуться от стратегии Евросоюза по предотвращению запуска СП-2 становится труднее.

«С другой стороны, реалии несостоявшегося энергоперехода теперь напрямую отражаются на кошельке граждан, растет недовольство и протесты. Поэтому я надеюсь, что хотя бы в этом году трубопровод все-таки будет введен в эксплуатацию», — заключил депутат бундестага.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок повторила заявления о том, что приостановка процесса сертификации «Северного потока – 2» связана с несоответствием газопровода требованиям Евросоюза. По ее мнению, вопрос о запуске СП-2 носит геополитический характер.

Министр подтвердила, что нынешнее правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США. Согласно нему «в отношении России будут приняты эффективные жесткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».

24 декабря телеканал Das Erste допустил, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может расколоть коалицию, сформировавшую новое правительство Германии. Отмечалось, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся споры.

Позже глава МИД Германии заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 — больше чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер Шольц.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.