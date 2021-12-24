В ФРГ не исключили раскол в правительстве из-за «Северного потока — 2»

Вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» расколол коалицию, сформировавшую новое правительство Германии, передает 23 декабря телеканал Das Erste.

По мнению автора сюжета Коринны Эмундс, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая ранее выступала против прокладки газопровода, оказалась в сложном положении, особенно на фоне ситуации на Украине.

При этом журналистка указала на то, что канцлер Германии Олаф Шольц, как и весь кабмин, ведет себя крайне сдержанно в сложившейся ситуации.

Вместе с этим отмечается, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся дискуссии.

«Северный поток — 2» — как слон в посудной лавке между партиями «Светофора», — заявила Эмундс.

Она подчеркнула, что в правительстве нет единой позиции относительно газопровода, что создает напряжение в кабмине.

Эксперт по России из немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге считает, что эта ситуация станет проверкой на прочность для нового правительства ФРГ.

В свою очередь, эксперт Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер допустил, что разногласия по вопросу СП-2 в конечном итоге могут привести к тому, что коалиция расколется.

Ранее, 22 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о том, что они с канцлером Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока — 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

За день до этого газета The Wall Street Journal отметила, что Берлин может стать еще одним больным местом для Вашингтона, поскольку новый канцлер Шольц отказывается рассматривать «Северный поток — 2» как политический проект.

Автор материала Бретт Форрест указал на то, что СП-2 становится потенциальным рычагом давления для США. Поскольку Соединенные Штаты, по мнению журналиста, хотят удержать Россию от якобы возможного вторжения на Украину.

Форрест обратил внимание на то, что Шольц отказывается политизировать частный экономический проект, в отличие от Вашингтона. При этом журналист напомнил, что Бербок уже заявляла о невозможности запуска газопровода в случае обострения ситуации.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Западные СМИ в последнее время активно распространяют данные о якобы планах вторжения РФ на Украину и концентрации войск у границ. Москва не раз называла такие слухи вбросами и намеренным нагнетанием напряженности. 22 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег «горячие головы» на Украине от военного конфликта, подчеркнув, что Москва не хочет войны.