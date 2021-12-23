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Глава МИД ФРГ заявила о консенсусе с канцлером по «Северному потоку — 2»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц выработали общую позицию по вопросу запуска газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление она сделала 22 декабря в интервью Die Zeit.

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«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — отметила Бербок.

Она подчеркнула, что вопросы по запуску проекта будут рассматриваться в ключе энергетической безопасности, которая имеет важное значение для Германии.

20 декабря заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подчеркнул, что Шольц считает «Северный поток — 2» экономическим проектом.

При этом Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока — 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита ЕС отметил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии «Северного потока — 2» европейскому законодательству в области энергетики.

Ранее, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток — 2» как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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