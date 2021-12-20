В правительстве Германии рассказали о мнении канцлера Шольца о СП-2

Канцлер Германии Олаф Шольц считает «Северный поток – 2» (СП-2) экономическим проектом. Во всех вопросах, касающихся газопровода, немецкое правительство будет действовать сообща. Об этом 20 декабря на брифинге в Берлине заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Канцлер Шольц <…> не раз подчеркивал, что в случае с «Северным потоком – 2» речь идет об экономическом проекте, который <…> завершился, но в нем не хватает некоторых аспектов. Их оформление — чисто административный процесс, который не имеет никакой политической составляющей и будет завершен в соответствии с действующим законодательством», — сказал он.

Говоря о требующих внимания аспектах, зампредставителя немецкого кабмина уточнил, что речь прежде всего идет о проверке соблюдения европейского права об анбандлинге — принципе распределения ролей владельца, оператора трубопровода и поставщика ресурса по разным юридическим лицам. По словам политика, сейчас этим как раз занимается Федеральное сетевое агентство.

В то же время на вопросы журналистов о позиции в отношении СП-2 министров германского правительства, а конкретно главы МИД Анналены Бербок и главы Минэкономики Роберта Хабека, Бюхнер ответил, что в данном вопросе члены кабмина «будут действовать сообща».

Ранее, 19 декабря, председатель комитета бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот высказал мнение, что «Северный поток – 2» не является исключительно экономическим проектом. При этом вопрос СП-2 имеет в себе и политический аспект, что «вызывает у многих партнеров в Евросоюзе головную боль», отметил политик.

18 декабря министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек назвал проект СП-2 геополитической ошибкой, а также напомнил, что трубопровод должен соответствовать правилу разделения компаний. Его смысл состоит в том, что компании, которые занимаются добычей топлива, не имеют права его транспортировать. Для этих двух процессов нужны разные фирмы, уточнил политик.

Граждане Германии, в свою очередь, негативно восприняли заявление Хабека. Немцы высмеяли его слова о том, что решение о запуске трубопровода будет зависеть от действий Москвы на российско-украинской границе.

17 декабря канцлер ФРГ Шольц заявил, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, в который в том числе были вложены частные инвестиции, а Федеральное сетевое агентство принимает по нему решение, не руководствуясь политикой. По словам канцлера Германии, сейчас решается вопрос о соответствии СП-2 европейскому законодательству в области энергетики.

В тот же день министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии неизменно заинтересовано в кооперации c Россией и вопрос СП-2 находится только в правовом поле. Он также выразил мнение, что Запад не должен использовать газопровод в качестве средства давления на Россию.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.