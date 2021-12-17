Шольц указал на отсутствие политики в вопросах СП-2

Газопровод «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, и Федеральное сетевое агентство принимает по нему решение, не руководствуясь политикой. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита ЕС.

По его словам, в газопровод были вложены частные инвестиции. Федеральный канцлер также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии «Северного потока – 2» европейскому законодательству в области энергетики.

«Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», — приводит слова Шольца ТАСС. Канцлер добавил, что процедура предусматривает «много консультаций».

В то же время он заверил, что Берлин продолжит усилия по сохранению транзита российского газа через Украину.

Ранее, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

14 декабря новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу»,так что не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

Незадолго до этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

13 декабря Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

Тогда оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG заявила, что не комментирует детали процедуры сертификации СП-2, «ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию». Там попросили обратить внимание на то, что германское Федеральное сетевое агентство (BNetzA) опубликовало информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG еще 16 ноября. Тогда в Nord Stream 2 AG пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении страны.

Как стало известно 11 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по «Северному потоку – 2». Будучи сопредседателем партии «Зеленых», она выступала против проекта, но после назначения главой МИДа столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина. Об этом писал политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.