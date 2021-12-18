Вице-канцлер ФРГ назвал «Северный поток – 2» геополитической ошибкой

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек назвал «Северный поток – 2» (СП-2) геополитической ошибкой Германии. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Северный поток – 2» был ошибкой с геополитической точки зрения. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него <…> Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — заявил Хабек.

Хабек напомнил, что трубопровод должен соответствовать правилу разделения компаний. Его смысл состоит в том, что компании, которые занимаются добычей топлива, не имеют права его транспортировать. Для этих двух процессов нужны разные фирмы.

«Это условие не выполнено <…> При старом правительстве ФРГ оказывалось большое политическое давление в вопросе разрешения «Северного потока – 2», и, несмотря на это, он не введен в эксплуатацию», — отметил вице-канцлер.

Накануне представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград заявила, что поставки газа в Европу по СП-2 могут начаться после того, как будет завершен процесс сертификации.

Также 17 декабря компания — оператор СП-2 Nord Stream 2 AG начала заполнение газом второй нитки трубопровода.

В тот же день министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии неизменно заинтересовано в кооперации c Россией, и вопрос СП-2 находится только в правовом поле. Он считает, что Запад не должен использовать газопровод в качестве средства давления на Россию.

14 декабря новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу», так что не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко 16 ноября заявил, что приостановка сертификации оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG связана с процедурными вопросами, а не политическими.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.