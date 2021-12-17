В Германии назвали условие начала поставок по «Северному потоку - 2»

Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться после того, как будет завершен процесс сертификации. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявила на брифинге представитель министерства энергетики Сузанне Унград.

«Газ может пойти по трубопроводу только тогда, когда процесс сертификации Федеральным сетевым агентством будет закончен. Это четкая юридическая предпосылка», — сказала она.

Ранее 17 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что сроки по введению «Северного потока – 2» (СП-2) в эксплуатацию неизвестны, диалог с регулятором на тему сертификации газопровода продолжается.

16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации СП-2.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказал мнение, что возможный перенос принятия решения по сертификации «Северного потока – 2» как минимум до середины 2022 года приведет к дальнейшему росту цен на газ в Европе. По его словам, фактор низкого уровня запасов топлива в европейских хранилищах также будет работать на поднятие стоимости газовых фьючерсов.

16 ноября в пресс-службе оператора газопровода — в компании Nord Stream 2 AG напомнили, что немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG.

Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.