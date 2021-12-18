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В Германии осудили высказывание вице-канцлера о «Северном потоке – 2»

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Граждане Германии негативно восприняли заявление министра экономики и вице-канцлера страны Роберта Хабека, который назвал проект газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) геополитической ошибкой. Свое мнение 18 декабря они оставили на сайте немецкого политического журнала Focus.

Один лишь газ: что меняет пуск «Северного потока – 2»
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Немцы также высмеяли заявление Хабека о том, что решение о запуске СП-2 будет зависеть от действий Москвы на российско-украинской границе.

«Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией», — написал один из читателей.

«Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас», — написал еще один пользователь.

«Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива», — высказался читатель издания.

В интервью Хабек также напомнил, что трубопровод должен соответствовать правилу разделения компаний. Его смысл состоит в том, что компании, которые занимаются добычей топлива, не имеют права его транспортировать. Для этих двух процессов нужны разные фирмы.

14 декабря новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу», так что не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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