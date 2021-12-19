В бундестаге назвали «Северный поток - 2» не только экономическим проектом

Проект «Северный поток – 2» (СП-2) не является исключительно экономическим проектом. Такое мнение в воскресенье, 19 декабря, высказал председатель комитета бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот.

«И я должен признать, что как раз «Северный поток – 2» не является чисто экономическим проектом, даже если он и реализуется десятком европейских компаний из 12 стран — членов ЕС. Он имеет, конечно, и политический аспект, и это тема, которая у многих партнеров в ЕС вызывает головную боль», — заявил Рот в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Берлин на переговорах с Москвой, добавил Рот, пытался развеять страхи Киева о том, что запуск СП-2 станет проблемой для Украины и через нее не будет поступать газ в Европу.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является коммерческим проектом и Федеральное сетевое агентство принимает по нему решение, не руководствуясь политикой.

По его словам, в газопровод были вложены частные инвестиции. Федеральный канцлер также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии «Северного потока – 2» европейскому законодательству в области энергетики.

В тот же день министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии неизменно заинтересовано в кооперации c Россией и вопрос СП-2 находится только в правовом поле. Он считает, что Запад не должен использовать газопровод в качестве средства давления на Россию.

14 декабря новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу», так что не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

В октябре этого года президент России Владимир Путин назвал чушью слова о том, что страна строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того, чтобы лишить Киев транзита газа. По словам лидера, РФ не использует никакого оружия, в том числе и в экономике. Он назвал болтовней заявления о том, что Москва якобы использует газ в качестве оружия.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.