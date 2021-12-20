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Россия назвала несостоятельными аргументы Польши против «Северного потока – 2»

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Россия считает несостоятельными аргументы Польши против «Северного потока – 2», решение по запуску газопровода точно будет приниматься не в Варшаве. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в республике Сергей Андреев.

«Польские власти давно и последовательно выступают против проекта «Северный поток – 2». Аргументы, которые при этом приводит польская сторона, мы считаем несостоятельными. В отношении запуска СП-2 решение, конечно, будет приниматься не в Польше. Его перспективы, однако, более квалифицированно смогут оценить специалисты, компетентные в этой области», — подчеркнул дипломат.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил: Польша считает, что «Северный поток – 2» может быть «инструментом давления и шантажа, а все риски, связанные с его запуском, еще не выявлены».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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