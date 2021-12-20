«Без нашей Победы не было бы на карте такого государства»‎

Россия считает несостоятельными аргументы Польши против «‎Северного потока – 2»‎, решение по запуску газопровода точно будет приниматься не в Варшаве. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в республике Сергей Андреев. Он уточнил: польские официальные лица политизируют всю тему газовых отношений между Россией и ЕС. Однако призывы Польши к Еврокомиссии (ЕК) начать антимонопольное расследование против «Газпрома» не имеют под собой «‎‎весомых оснований и перспектив». Кроме того, дипломат рассказал о содействии Москвы в урегулировании миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии после обращения ряда стран ЕС.

«Аргументы Польши против СП-2 несостоятельны‎»‎

— Премьер-министр Матеуш Моравецкий на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 12 декабря заявил: Польша считает, что «Северный поток – 2» может быть «инструментом давления и шантажа, а все риски, связанные с его запуском, еще не выявлены». Может ли такая позиция Варшавы помешать запуску СП-2?

— Польские власти давно и последовательно выступают против проекта «Северный поток – 2». Аргументы, которые при этом приводит польская сторона, мы считаем несостоятельными. В отношении запуска СП-2 решение, конечно, будет приниматься не в Польше. Его перспективы, однако, более квалифицированно смогут оценить специалисты, компетентные в этой области.

— «Ямальский контракт» Польши с «Газпромом» на поставку газа действует до декабря 2022 года. Экспорт по нему составляет 10 млрд куб. м в год. Как заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский, эту мощность может полностью взять на себя «Балтийский газопровод‎»‎ из Норвегии в республику. Насколько, по-вашему, реалистичны подобные оценки?

— Польские власти в установленные сроки официально уведомили «Газпром» о том, что они не будут продлевать долгосрочный контракт на поставку в Польшу российского газа после декабря 2022 года. У Польши теоретически имеются достаточные возможности для замещения газа из России импортом с других направлений, в том числе по «Балтийскому газопроводу» из Норвегии, за счет наращивания поставок сжиженного природного газа и так далее. Вопрос в том, удастся ли при этом польской стороне приобретать газ на столь же или более выгодных условиях, чем у «Газпрома». В этой части, мягко говоря, есть сильные сомнения.

— 9 декабря министр климата Польши Анна Москва заявила, что ЕК необходимо возбудить новое антимонопольное дело против «Газпрома» на фоне текущего энергетического кризиса в Европе. При этом Варшава обвиняет только «Газпром», но не учитывает Норвегию, а также производителей сжиженного природного газа — США и Катар. Можно ли считать эти обвинения Польши политически мотивированными? Как антимонопольное дело ЕК против «Газпрома» может повлиять на сертификацию СП-2?

— Вся тема газовых отношений между Россией и ЕС до крайности политизирована, в том числе стараниями польских официальных лиц. Призывы польского министра к антимонопольному расследованию против «Газпрома», если вдумчиво разобраться в ситуации, выглядят очень странно и вроде бы не имеют под собой весомых оснований и соответственно перспектив. Но, как показывает опыт, это совсем не значит, что из этих странных призывов не вырастет какое-нибудь очередное странное дело против России.

«‎Соображения украинских властей не поддаются объяснению»‎

— Страны Запада в последние недели нагнетают обстановку вокруг юго-востока Украины, сообщают о готовящейся эскалации конфликта в регионе. Не в последнюю очередь об этом говорит и Польша. При этом ряд европейских политиков уже призвали обсудить санкции против «Северного потока – 2» в случае эскалации в Донбассе. Можно ли считать, что текущий рост напряженности мог быть вызван Киевом искусственно с целью помешать реализации СП-2?

— Не могу судить о том, какими соображениями руководствуются в своих действиях украинские власти. Зачастую они просто не поддаются объяснению с точки зрения здравого смысла, не говоря уже о морали или приличиях.

— Ранее в посольстве РФ в Великобритании обратили внимание на «агрессивное продвижение» британских военных в Польше и Эстонии, в непосредственной близости от границ РФ. В МИД Польши 24 ноября заявили: Варшава рассчитывает, что на ее границу с Белоруссией прибудут военнослужащие других государств НАТО. Наблюдается ли рост польской военной активности, а также увеличение военных НАТО у границ России?

— Даже если речь идет о символических контингентах, их направление к восточной границе Польши подается и толкуется на Западе в контексте реагирования на мнимую российскую (а то еще и белорусскую) угрозу. Это тупиковый путь, не ведущий ни к улучшению политического климата в Европе, ни к решению реально существующих проблем.

— 1 января 2022 года стартует председательство Польши в ОБСЕ. Стоит ли ожидать, что в это время организация займет более жесткую позицию по отношению к РФ?

— Мы ожидаем от польской дипломатии профессионального, конструктивного подхода к председательству в ОБСЕ, готовы к сотрудничеству с польским председательством в таком духе.

«‎‎Кто кому должен по гроб жизни»

— В МИД Польши заявили, что Россия пытается расширить конфликт Белоруссии и Евросоюза вокруг мигрантов. Считает ли РФ эти слова попыткой Варшавы отвлечь внимание от миграционного кризиса и втянуть в него Москву?

— Российское руководство, наш МИД неоднократно и недвусмысленно заявляли, что Россия никаким боком не причастна к миграционному кризису на польской границе. Корни этого кризиса, как известно, — в политике коллективного Запада, который под флагом «экспорта демократии» погрузил в хаос целые государства Ближнего и Среднего Востока, из которых в Европу потянулись миллионы беженцев. К российскому руководству лидеры ряда стран ЕС (не Польши) обращались с просьбой помочь в урегулировании кризиса, и такое содействие было оказано.

— Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Аналогичное требование Польша выдвинула и ФРГ во время недавнего визита канцлера Олафа Шольца. Как в РФ смотрят на подобные требования Варшавы?

— Вопросы отношений Польши с ФРГ я не комментирую. Официальных обращений (чьи-то где-то заявления к ним не относятся) польской стороны по поводу каких-то репараций нам не поступало.



По сути же вопроса повторю то, что уже говорил много раз: Польша своим существованием обязана Победе Советского Союза над гитлеровской Германией. Без нашей Победы не было бы на карте такого государства и поляки не были бы хозяевами на своей земле. Отсюда ясно следует, кто кому должен по гроб жизни.