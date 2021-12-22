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WSJ рассказал о раздражении Белого дома из-за позиции Шольца по СП-2

WSJ: Германия стала новым больным местом для Байдена из-за «Северного потока – 2»
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Берлин может стать еще одним больным местом для Вашингтона, поскольку новый канцлер Германии Олаф Шольц отказывается рассматривать газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) как политический проект. Об этом сообщила во вторник, 21 декабря, газета The Wall Street Journal.

Автор материала Бретт Форрест отмечает, что СП-2 становится потенциальным рычагом давления для США. Поскольку Соединенные Штаты, по мнению журналиста, хотят удержать Россию от якобы возможного вторжения на Украину.

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Вместе с тем Форрест обратил внимание на то, что Шольц отказывается политизировать частный экономический проект в отличие от Вашингтона. При этом журналист напомнил, что глава МИД Германии Анналена Бербок уже заявляла о невозможности запуска газопровода в случае обострения ситуации.

Ранее, 20 декабря, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подчеркнул, что Шольц считает «Северный поток – 2» экономическим проектом. По словам Бюхнера, во всех вопросах, касающихся газопровода, немецкое правительство будет действовать сообща.

При этом Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении СП-2 санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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