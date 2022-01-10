Прямой эфир
Мир
Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $213 млн
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Самолеты ВКС РФ вывезли 1436 российских граждан из Казахстана
Мир
Посол Украины пригрозил ФРГ из-за отказа продать стране оружие
Общество
В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей
Общество
Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина
Авто
Россиянам придется платить за снег на крыше машины
Армия
Для гиперзвуковых «Кинжалов» готовят инфраструктуру
Мир
В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ и детсадов
Экономика
В НРА предсказали двузначную ключевую ставку к лету

Глава МИД Германии заявила о несоответствии СП-2 требованиям ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок повторила заявления о том, что приостановка процесса сертификации «Северного потока – 2» связана с несоответствием газопровода требованиям Евросоюза.

Полно вам: СП-2 готов к эксплуатации
Почему от его запуска выиграет даже Украина и что мешает старту работы газопровода

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток – 2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — сказала она в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном в понедельник, 10 января.

По мнению Бербок, вопрос о запуске «Северного потока – 2» носит геополитический характер.

Министр подтвердила, что нынешнее правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США. Согласно нему «в отношении России будут приняты эффективные жесткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».

При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ считает необходимым обеспечить всех жителей Европы, независимо от уровня, электричеством и отоплением. Поэтому она считает важным сделать европейскую энергетику независимой.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили пути противодействие угрозам, якобы исходящим от газопровода «Северный поток – 2», и комплексный «пакет сдерживания России».

24 декабря телеканал Das Erste допустил, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может расколоть коалицию, сформировавшую новое правительство Германии. Отмечалось, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся споры.

Позже глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 — больше чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021