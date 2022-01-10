Глава МИД Германии заявила о несоответствии СП-2 требованиям ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок повторила заявления о том, что приостановка процесса сертификации «Северного потока – 2» связана с несоответствием газопровода требованиям Евросоюза.

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток – 2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — сказала она в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном в понедельник, 10 января.

По мнению Бербок, вопрос о запуске «Северного потока – 2» носит геополитический характер.

Министр подтвердила, что нынешнее правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США. Согласно нему «в отношении России будут приняты эффективные жесткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».

При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ считает необходимым обеспечить всех жителей Европы, независимо от уровня, электричеством и отоплением. Поэтому она считает важным сделать европейскую энергетику независимой.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили пути противодействие угрозам, якобы исходящим от газопровода «Северный поток – 2», и комплексный «пакет сдерживания России».

24 декабря телеканал Das Erste допустил, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может расколоть коалицию, сформировавшую новое правительство Германии. Отмечалось, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся споры.

Позже глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 — больше чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.