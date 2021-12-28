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Глава МИД Германии отметила геостратегическую роль «Северного потока – 2»

Глава МИД Германии Бербок указала на геостратегическую роль «Северного потока — 2»
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Газопровод «Северный поток (СП-2) играет геостратегическую роль. Об этом 28 декабря заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Последние несколько лет с учетом различного восприятия [проекта] в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет «Северный поток – 2» , — приводит слова Бербок издание Die Welt.

Министр напомнила, что предыдущее правительство Германии признавало тот факт, что данный проект «поднимает вопросы безопасности». Она сослалась на соглашение между предыдущим правительством Германии и США по СП-2, в котором указывалось на недопустимость «использования энергетики в качестве оружия и что это имело бы серьезные последствия». По словам Бербок, данные положения продолжают действовать.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ рассказала о том, что они с Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока – 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

За день до этого газета The Wall Street Journal отметила, что Берлин может стать еще одним больным местом для Вашингтона, поскольку новый канцлер Шольц отказывается рассматривать «Северный поток – 2» как политический проект.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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