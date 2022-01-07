Кулеба и Блинкен обсудили противодействие «угрозам» от СП–2 и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили пути противодействия угрозам, якобы исходящим от газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) и комплексный «пакет сдерживания России». Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу, 7 января, на сайте украинского ведомства.

«Стороны обсудили пути противодействия угрозам безопасности, исходящим от российского геополитического проекта «Северный поток – 2», а также воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны войны в Европе, ключевыми элементами которого являются жесткие экономические санкции и помощь Вооруженным силам Украины», — следует из материала.

Госсекретарь подтвердил готовность Вашингтона и дальше «конкретными действиями укреплять безопасность» Украины, отметили в пресс-службе украинского МИДа.

Собеседники также обсудили урегулирование ситуации в Донбассе в рамках минского процесса и нормандского формата (Россия, Германия, Украина и Франция). Кулеба заверил Блинкена в том, что Украина «не планирует никаких наступательных операций» на РФ.

По словам Блинкена, США прилагают максимум дипломатических усилий, «чтобы предотвратить расширение агрессии России против Украины и новую волну войны в Европе».

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств подробно согласовали позиции Украины и США в преддверии дипломатических контактов с Россией на следующей неделе.

В то же время на сайте госдепа отмечается, что Блинкен «обсудил возможные ответы США и союзников на наращивание Россией военной мощи вдоль границ Украины».

Ранее в этот день госсекретарь сообщал, что США и их союзники на переговорах по безопасности с РФ продолжат активно добиваться дипломатической разрядки напряженности вокруг Украины. Блинкен отметил, что США дадут решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение все еще возможно и является предпочтительным.

Также 7 января стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» могут отложить по политическим соображениям. Как отметили эксперты, споры об «излишней зависимости» от России в вопросе поставок газа могут быть спровоцированы, в том числе, и снижением транзита российского газа в Европу во второй половине года.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).