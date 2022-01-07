Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о взятии более жесткого курса на суверенитет
Мир
Число задержанных в Казахстане из-за беспорядков достигло 3811 человек
Мир
Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко и Пашиняном
Мир
Самолеты ВКС РФ с миротворцами ОДКБ вылетели из России в Казахстан
Мир
Депутат Госдумы Журова раскритиковала Австралию из-за ситуации с Джоковичем
Мир
Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
Общество
В Москву в ближайшие дни нагрянут морозы
Мир
Военные из Белоруссии приступили к выполнению миротворческих задач в Казахстане
Мир
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством на горнолыжном курорте
Мир
В столице Казахстана формируют народные дружины для помощи полиции

Эксперты оценили возможность увеличения сроков запуска СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) могут отложить по политическим соображениям. Об этом в пятницу, 7 января, рассказали эксперты.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Нельзя исключить того, что позиция Германии, которая на протяжении многих лет последовательно поддерживала проект, поменяется или станет менее однозначной», — заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Запуск газопровода произойдет не раньше второй половины следующего года. Были ожидания, что запуск произойдет уже весной, но сейчас эти сроки сместились, выразил мнение портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Запуск до окончания отопительного сезона практически невозможен из-за бюрократических нюансов, если проект удастся запустить к середине года — это уже можно будет назвать большой удачей», — приводит «РИА Новости» слова Маринченко.

Однако политические соображения могут помешать запуску. Споры об «излишней зависимости» от России в вопросе поставок газа могут быть спровоцированы, в том числе, и снижением транзита российского газа в Европу во второй половине года, отметил эксперт.

Накануне премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что политика нового федерального правительства Германии угрожает энергетической безопасности страны. Зёдер считает, что «зеленая» угроза неиспользования газопровода наносит ущерб в первую очередь самой ФРГ.

24 декабря телеканал Das Erste допустил, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может расколоть коалицию, сформировавшую новое правительство Германии. Отмечалось, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся споры.

Позже глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 — больше чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021