Эксперты оценили возможность увеличения сроков запуска СП-2

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) могут отложить по политическим соображениям. Об этом в пятницу, 7 января, рассказали эксперты.

«Нельзя исключить того, что позиция Германии, которая на протяжении многих лет последовательно поддерживала проект, поменяется или станет менее однозначной», — заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Запуск газопровода произойдет не раньше второй половины следующего года. Были ожидания, что запуск произойдет уже весной, но сейчас эти сроки сместились, выразил мнение портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Запуск до окончания отопительного сезона практически невозможен из-за бюрократических нюансов, если проект удастся запустить к середине года — это уже можно будет назвать большой удачей», — приводит «РИА Новости» слова Маринченко.

Однако политические соображения могут помешать запуску. Споры об «излишней зависимости» от России в вопросе поставок газа могут быть спровоцированы, в том числе, и снижением транзита российского газа в Европу во второй половине года, отметил эксперт.

Накануне премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что политика нового федерального правительства Германии угрожает энергетической безопасности страны. Зёдер считает, что «зеленая» угроза неиспользования газопровода наносит ущерб в первую очередь самой ФРГ.

24 декабря телеканал Das Erste допустил, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может расколоть коалицию, сформировавшую новое правительство Германии. Отмечалось, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся споры.

Позже глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 — больше чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.