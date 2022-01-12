В бундестаге назвали политической ошибкой блокирование запуска СП-2

Блокирование ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) с самого начала было политической ошибкой. Об этом в среду, 12 января, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

«Блокирование ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» с самого начала было политической ошибкой. Реакция Нидерландов теперь доказывает, что политики, которые проводят эту блокаду, понятия не имеют, как обеспечить поставки доступного газа. Это лишь доказывает то, что более здравомыслящие политики уже знали заранее: политика провокаций в отношении России неправильна, расплачиваются за нее в первую очередь слои населения с низким доходом, страдающие от высоких цен на газ», — сказал он.

При этом Нольте подчеркнул, что «Зеленые» и СДПГ, которые, по словам депутата, являются идеологическими партиями, обеспечили небезопасное энергоснабжение и высокие цены на энергию и топливо в Германии.

«Если вы спросите меня, стабилизируется ли обстановка в ближайшее время, я, к сожалению, вынужден сказать: это займет некоторое время», — заключил он.

Ранее эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для немецкого издания Der Spiegel отметили, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут усилить зависимость Германии от российского «Газпрома».

В материале указывалось, что в настоящее время 90% потребностей ФРГ в газе покрываются импортом, причем голубое топливо поступает в страну по газопроводам преимущественно из трех государств, а именно из Норвегии, РФ и Нидерландов, которые несколько лет из-за сейсмической опасности вынуждены сокращать добычу на своем самом важном месторождении.

11 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Штаты в данный момент работают с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток – 2».

28 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.