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Нуланд заявила о работе с ФРГ и ЕС над задержкой запуска СП-2

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Соединенные Штаты в настоящий момент работают с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 11 января, заявила в ходе брифинга заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Трансляция велась в Twitter Госдепартамента.

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Дипломат подчеркнула, что идея о дополнительных санкциях против газопровода, которая сейчас рассматривается в конгрессе, не имеет смысла, поскольку никак не может повлиять на его запуск.

По ее словам, целью администрации является затормозить процесс запуска СП-2.

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — отметила она.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн пытаются убедить законодателей-демократов не поддерживать санкции против «Северного потока – 2».

9 января американский сенатор Рэнд Пол выразил сомнение, что предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект об ограничительных мерах в отношении СП-2 будет эффективен. Пол посчитал, что введение новых санкций против России из-за газопровода является «опасной авантюрой меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству».

Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. 19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

При этом 6 января в американском сенате высказали мнение, что утверждение законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2» из-за якобы «российской агрессии» в отношении Украины может помешать переговорам американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

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