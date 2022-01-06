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Сенат США изменил планы насчет санкций против «Северного потока – 2»
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Сенат США изменил планы насчет санкций против «Северного потока – 2»

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Сенаторы конгресса США заявили о нежелании мешать переговорам американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, поэтому предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2» утвержден не будет. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на сенаторов.

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Отмечается, что некоторые сенаторы объясняют нежелание принимать законопроект и тем, что трубопровод в настоящее время используется США и их европейскими партнерами, включая Германию, в качестве рычага воздействия на Россию. Речь идет о позиции, что трубопровод не заработает, если Путин двинется на Украину.

«На данный момент очень важно для нас, поскольку мы смотрим на потенциальные действия России в Украине, тесно сотрудничать с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников. И поэтому я думаю, что поправка несвоевременна», — цитирует издание сенатора Жанну Шахин.

Таким образом, сообщается в публикации, законопроект Круза может не преодолеть необходимый порог в 60 голосов.

Ранее, 4 января, газета Politico со ссылкой на свои источники сообщала, что республиканцы в сенате США выступал за принятие законопроекта о санкциях.

При этом, собеседники издания отмечали, что газопровод, который почти завершен и ожидает сертификации, «добавляет дополнительный элемент сложности и драматизма в возможное вторжение России в Украину».

Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их.

Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

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