Сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока-2» до 14 января

Сенат США согласился рассмотреть законопроект о санкциях против проекта «Северный поток – 2», предложенный республиканцем, сенатором от штата Техас Тедом Крузом. Голосование пройдет до 14 января. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер. Трансляция заседания велась каналом C-Span.

«Не позднее чем 14 января 2022 года начнется рассмотрение S.3436 (документа, предполагающего введение санкций против «Северного потока – 2» — Ред.), представленного ранее сегодня Тедом Крузом», — отметил Шумер.

После представления законопроекта, начались переговоры. Как сообщает агентство Bloomberg, представитель республиканской партии пообещал перестать блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности в обмен на рассмотрение сенатом его инициативы.

Для утверждения документа сенатом он должен будет получить 60 голосов. Если сенаторы проголосуют «за», инициативу направят в палату представителей. В случае одобрения конгрессом санкций, законопроект должен будет подписать президент США Джо Байден.

Ранее республиканцы заблокировали принятие оборонного бюджета, пытаясь провести поправку к нему в виде санкций против «Северного потока – 2». 7 декабря законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. Кроме того, в оборонный бюджет США также не вошли санкции по суверенному долгу России.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.