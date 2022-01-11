Соединенные Штаты могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Такое заявление сделал американский сенатор Рэнд Пол в понедельник, 10 января.

Он выразил сомнение, что предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект об ограничительных мерах в отношении СП-2 будет эффективен. Пол считает, что введение новых санкций против России из-за газопровода является «опасной авантюрой меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству». Об этом он написал в статье для журнала The American Conservative.

Сенатор отметил, что возможные санкции обусловлены «скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности».

8 января бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что президент России Владимир Путин победил в геополитической гонке с США и другими западными странами, обыграв их «с разгромным счетом».

Ранее в тот день газета The Wall Street Journal указала на то, что ситуация на Украине является трагедией, однако для властей США намного важнее «сдерживание» России ради сохранения «западной безопасности». По мнению авторов материала, опасным моментом является то, что президент США Джо Байден может пойти на уступки России в ходе предстоящих переговоров по безопасности.