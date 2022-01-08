Прямой эфир
Мир
Ученые из ЮАР спрогнозировали окончание пандемии из-за «Омикрона»
Мир
Токаев подписал указ об объявлении общенационального траура
Мир
МИД РФ получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана
Мир
В МИД РФ заявили о постепенном улучшении обстановки в Казахстане
Происшествия
Рейс из Москвы в Ташкент экстренно сел в Казани
Мир
Приостановка работы аэропорта Алма-Аты продлена до 10 января
Мир
В Румынии ввели штраф за ношение тканевой маски
Спорт
Россияне выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе
Мир
Иран ввел санкции против 51 гражданина США
Мир
На Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта»

WSJ рассказала о реальном отношении США к проблемам Украины

The Wall Street Journal: США стремятся «сдерживать» Россию, а не помогать Украине
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на Украине является трагедией, однако для властей США намного важнее «сдерживание» России ради сохранения «западной безопасности». Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, посвященной предстоящим переговорам России и США по гарантиям безопасности.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По мнению авторов материала, опасным моментом является то, что Джо Байден может пойти на уступки РФ. Вместе с тем журналисты выразили опасение в возможном «российском вторжении».

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить [президенту РФ Владимиру] Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — говорится в публикации.

При этом читатели газеты выразили несогласие с данной позицией.

«А какой смысл в НАТО, если Варшавский пакт был отменен много лет назад? Какой смысл поддерживать Украину, культурно и исторически часть России, которая давно стала коррумпированной бочкой без дна?» — задался вопросом комментатор под ником Robert Naeije.

«Мы вдруг собрались на войну с Россией, чтобы защитить украинские границы, хотя не можем защитить свой юг», — удивился J. Flood.

«Эти действия Путина — расплата за то, что Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт унизили Россию, расширив НАТО, когда она была в упадке после распада СССР в 1991 году. В обмен на невмешательство в воссоединение Германии в 1990 году тогдашний президент США Буш пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться «ни на дюйм» на восток», — написал J. T. Stasiak.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО на переговорах не станет давать обязательства о нерасширении на восток, поскольку уставные документы организации подразумевают возможность вступления в него других стран, которые того желают. Он подчеркнул, что Россия выдвигает США ряд «абсолютно непроходных» требований по безопасности, чтобы потом обвинить Запад в возможном срыве диалога.

22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. РФ заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, подчеркнул он. При этом российский лидер указал, что страна принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия — НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021