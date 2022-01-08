WSJ рассказала о реальном отношении США к проблемам Украины

Ситуация на Украине является трагедией, однако для властей США намного важнее «сдерживание» России ради сохранения «западной безопасности». Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, посвященной предстоящим переговорам России и США по гарантиям безопасности.

По мнению авторов материала, опасным моментом является то, что Джо Байден может пойти на уступки РФ. Вместе с тем журналисты выразили опасение в возможном «российском вторжении».

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить [президенту РФ Владимиру] Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — говорится в публикации.

При этом читатели газеты выразили несогласие с данной позицией.

«А какой смысл в НАТО, если Варшавский пакт был отменен много лет назад? Какой смысл поддерживать Украину, культурно и исторически часть России, которая давно стала коррумпированной бочкой без дна?» — задался вопросом комментатор под ником Robert Naeije.

«Мы вдруг собрались на войну с Россией, чтобы защитить украинские границы, хотя не можем защитить свой юг», — удивился J. Flood.

«Эти действия Путина — расплата за то, что Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт унизили Россию, расширив НАТО, когда она была в упадке после распада СССР в 1991 году. В обмен на невмешательство в воссоединение Германии в 1990 году тогдашний президент США Буш пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться «ни на дюйм» на восток», — написал J. T. Stasiak.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО на переговорах не станет давать обязательства о нерасширении на восток, поскольку уставные документы организации подразумевают возможность вступления в него других стран, которые того желают. Он подчеркнул, что Россия выдвигает США ряд «абсолютно непроходных» требований по безопасности, чтобы потом обвинить Запад в возможном срыве диалога.

22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. РФ заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, подчеркнул он. При этом российский лидер указал, что страна принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия — НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).