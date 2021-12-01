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Путин назвал адекватными принимаемые Россией меры в ответ на внешние угрозы

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Российская Федерация принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы. Об этом в среду, 1 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

«Мы предпринимаем адекватные военно-технические меры, но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвиняют нас в этом с учетом реального положения дел, то есть, сваливать, как у нас в народе говорят, с больной головы на здоровую, как минимум безответственно», — заявил глава государства.

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30 ноября Владимир Путин сообщил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил о якобы возможном российском «вторжении». В тот же день издание The New York Times утверждало, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

В свою очередь Песков подчеркнул, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

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