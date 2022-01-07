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США заявили о намерении добиваться разрядки напряженности вокруг Украины

Госдеп заявил об отсутствии гарантий нерасширения НАТО на восток

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Запад в прошлом не предоставлял РФ гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток. Об этом в пятницу, 7 января, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

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«Москва <...> продвигает ложную интерпретацию, согласно которой НАТО угрожает России. <…> НАТО никогда не обещала не принимать новых членов. Она не могла и не стала бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что Россия выдвигает США ряд «абсолютно непроходных» требований по безопасности, чтобы потом обвинить Запад в возможном срыве диалога.

«Я думаю, что определенным образом это является частью стратегии: выдвинуть список абсолютно непроходных требований, а затем утверждать, что другая сторона не желает взаимодействовать, и использовать это как своего рода обоснование для агрессивных действий», — отметил госсекретарь США.

Он также сообщал, что США и их союзники на переговорах по безопасности с РФ продолжат активно добиваться дипломатической разрядки напряженности вокруг Украины. Блинкен отметил, что США дадут решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение всё еще возможно и является предпочтительным.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация готова выслушать озабоченности России по вопросам безопасности, но рассчитывает, что Москва также услышит обеспокоенность стран альянса. По его словам, союзники по НАТО будут вести «диалог по безопасности с Россией прямо и открыто, но всегда есть риск, что дипломатия не принесет результата».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В преддверии данного раунда консультаций в ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор Путина и американского президента Джо Байдена. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме онлайн-саммита Россия–США переговоров в начале декабря.

После телефонного разговора Байден заявил, что ожидает прогресса от предстоящих раундов переговоров. Глава Белого дома подчеркнул, что в ходе предстоящих переговоров с Россией стороны обсудят взаимные обеспокоенности.

В ответ на вопрос о том, могут ли последовать санкции в отношении Москвы, если войска РФ останутся на границе с Украиной, Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.

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