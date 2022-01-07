Генсек НАТО заявил о готовности вести диалог по безопасности с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) готов выслушать озабоченности России по вопросам безопасности, но рассчитывает, что Москва также услышит обеспокоенность стран альянса. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседаний министров иностранных дел стран блока.

По его словам, союзники по НАТО будут вести «диалог по безопасности с Россией прямо и открыто, но всегда есть риск, что дипломатия не принесет результата».

«Мы готовы обсуждать контроль над вооружениями с Россией, над обычными и ядерными. Но это должно происходить в двустороннем порядке, сбалансированно и путем, поддающимся проверке <…> Поэтому сбалансированный, поддающийся проверке контроль над вооружением — да, а односторонние требования к НАТО — нет», — заявил журналистам Столтенберг.

Он добавил, что главы МИД стран НАТО перед заседанием Совета РФ-НАТО подтвердили единство позиций членов альянса по вопросам безопасности и обороны.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В преддверии данного раунда консультаций в ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор Путина и американского президента Джо Байдена. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме онлайн-саммита Россия–США переговоров в начале декабря.

После телефонного разговора Байден заявил, что ожидает прогресса от предстоящих раундов переговоров. Глава Белого дома подчеркнул, что в ходе предстоящих переговоров с Россией стороны обсудят взаимные обеспокоенности.

В ответ на вопрос о том, могут ли последовать санкции в отношении Москвы, если войска РФ останутся на границе с Украиной, Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.