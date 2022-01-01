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Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией

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Президент США Джо Байден в пятницу, 31 декабря, по итогам телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает прогресса от предстоящих раундов переговоров, сообщает пресс-пул Белого дома.

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«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», — цитирует американского лидера ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что сообщил Путину, что в случае обострения ситуации на Украине будут введены серьезные санкции и Соединенные Штаты и их союзники по НАТО увеличат присутствие в Европе.

Байден подчеркнул, что в ходе предстоящих переговоров с Россией стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе, президент заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти России примут меры для предотвращения угроз своей безопасности, если США и НАТО не прислушаются к предложениям Москвы. Он подчеркнул, что МИД не даст «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях».

По словам министра, предложения России о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.

28 декабря пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в ходе переговоров с РФ 10 января США намерены выступать с позиции сдерживания в вопросе ситуации на Украине. По его словам, российская сторона знает, что среди выдвинутых предложений есть неприемлемые для США и европейских союзников.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

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