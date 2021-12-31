Лавров назвал цель предложений России о гарантиях безопасности

Предложения России о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров уточнил, что в документах есть множество элементов. В частности, на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями, указал министр.

«Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству», — заключил глава МИД РФ в интервью «РИА Новости», опубликованном 31 декабря.

Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна заинтересована в успешных переговорах между Россией и НАТО. Эти переговоры, по словам министра, дают надежду на взаимопонимание между сторонами.

30 декабря посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО должны предпринять срочные действия для восстановления равной безопасности. Он полагает, что добиться этого можно только путем долгосрочных гарантий.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.