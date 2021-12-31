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В Венгрии заявили о заинтересованности в успешных переговорах России и НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт заинтересован в успешных переговорах России и НАТО
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Венгрия заинтересована в успешных переговорах между Россией и НАТО, поскольку они дают надежду на взаимопонимание между сторонами. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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«Мы понимаем, что предстоят переговоры между РФ и НАТО, очень довольны этим фактом, потому что, если НАТО и Россия будут говорить друг с другом, появится надежда на какое-то взаимопонимание», — отметил министр в интервью RT, опубликованном 31 декабря.

По его словам, Венгрия считает вопросы безопасности в Европе критически важными. Именно поэтому, как добавил Сийярто, венгерская сторона заинтересована в успешных переговорах России и НАТО в следующем году.

Ранее, 30 декабря, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО должны предпринять срочные действия для восстановления равной безопасности. Он полагает, что добиться этого можно только путем долгосрочных гарантий.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. До этого, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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