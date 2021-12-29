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США намерены выступать с позиции сдерживания в диалоге с Россией

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В ходе переговоров с Россией по вопросам безопасности, которые состоятся 10 января 2022 года, США намерены выступать с позиции сдерживания в вопросе ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс 28 декабря в ходе телефонного брифинга.

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«Когда мы сядем за стол переговоров, Россия сможет высказать свои опасения, и мы также обсудим наши опасения в связи с деятельностью России. Будут области, в которых мы сможем добиться прогресса, и области, в которых мы будем расходиться во мнениях. Вот в чем суть дипломатии», — приводит ТАСС слова официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Он добавил, что россияне представили предложения, которые США готовы обсуждать вместе с союзниками и партнерами. По его словам, российская сторона знает, что среди предложений есть неприемлемые для США и европейских союзников.

«Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, есть ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения», — подчеркнул Прайс.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил даты переговоров во вторник и выразил надежду на то, что диалог с Соединенными Штатами в Женеве положит начало процессу, который даст Москве новые гарантии безопасности со стороны Запада.

Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон об оборонном бюджете, который предполагает выделение $300 млн на поддержку вооруженных сил Украины и еще миллиарды долларов на европейскую оборону в целом.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

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