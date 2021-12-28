В МИД России назвали вероятную дату переговоров с США по гарантиям безопасности

Переговоры России и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. Данную информацию во вторник, 28 декабря, подтвердил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД добавил, что встреча в рамках совета Россия-НАТО может пройти 12 января, а консультации представителей РФ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 13 января.

«Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», — приводит «РИА Новости» слова Рябкова.

Ранее в этот день агенство AFP со ссылкой на Белый дом также сообщило, что российско-американские переговоры по ситуации на Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января.

27 декабря Министерство обороны России заявило о готовности приступить к переговорам с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности, о чем в ходе консультаций по проектам договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.