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Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

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Президент США Джо Байден подписал в понедельник, 27 декабря, оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год, объем которого составил около $770 млрд. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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Таким образом, американский лидер подписал закон об «ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы министерства обороны США и военное строительство, на программы министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки <...>», передает Reuters.

Сенат конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год 15 декабря. Вместе с тем проект содержит положение о выделении $4 млрд на программу европейской инициативы по сдерживанию России.

7 декабря стало известно, что проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на помощь Украине. Отмечалось, что дальнейшие поправки по документу не исключаются.

При этом 22 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов поблагодарил США за оказанную помощь в военной сфере. Неделей ранее Вашингтон передал Киеву около 80 т боеприпасов. Эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что «красные линии» обозначены Россией перед США и НАТО не из-за желания, а из-за необходимости. Президент также отметил: есть опасения, что любое предложение России по гарантиям безопасности будет использовано США и НАТО для затягивания процесса и отправки оружия на Украину.

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