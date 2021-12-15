Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год объемом $770 млрд

Сенат конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год объемом около $770 млрд. Об этом стало известно 15 декабря из трансляции канала C-SPAN.

На прошлой неделе документ утвердила палата представителей. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Проект бюджета также содержит положение о выделении $4 млрд на программу европейской инициативы по сдерживанию России, также $300 млн предлагается выделить в качестве военной помощи Украине, еще $150 млн будут потрачены на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».

Ранее, 7 декабря, стало известно, что законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2» из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год.

Кроме того, согласно тексту законопроекта, в оборонный бюджет США также не вошли санкции по суверенному долгу России.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.