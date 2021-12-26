Путин: Россию уже «приперли» к «красной линии»

«Красные линии» обозначены Россией перед США и НАТО не из-за желания, а из-за необходимости. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я хочу, чтобы всем было понятно и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам, чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он отметил, что страну «приперли» к такой линии, что дальше двигаться некуда.

«Я же уже говорил: поставят ракетные системы на Украину, четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Ну куда же нам теперь двигаться? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: «Остановитесь!» Вот в этом все и дело», — заявил российский лидер.

Президент отметил, что есть опасения, что любое предложение России по гарантиям безопасности будет использовано США и НАТО для затягивания процесса и отправки оружия на Украину.

«Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать, кроме того что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения и наращивать угрозу для Российской Федерации, с которыми мы должны чего-то делать, как-то жить», — добавил Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что система гарантий безопасности ставит всех участников этого процесса в определенные рамки, но для России важно достичь договоренностей о безопасности России и ее граждан.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия — НАТО в январе 2022 года. Она также подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает в январе получить от Соединенных Штатов конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченность российской стороны.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Как следует из документов, альянс, в частности, должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

8 декабря Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны. В то же время президент США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу.