Москва получила предложение провести заседание Совета Россия–НАТО в январе

Москва получила предложение от Североатлантического альянса (НАТО) провести встречу Совета Россия–НАТО в январе. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы получили такое предложение, могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать», — сказала она в ходе брифинга.

Москва подтверждает готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, отметила дипломат.

Захарова также добавила, что сроки встречи в формате Россия–НАТО будут определены позже.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, что не может не вызывать озабоченность российской стороны.

23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что РФ оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

Ранее, 21 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что заседание Совета Россия–НАТО удастся созвать в новом году. По его словам, альянс готов к содержательному диалогу с РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.