Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия–НАТО в 2022 году

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 21 декабря выразил надежду на то, что заседание совета Россия–НАТО удастся созвать в новом году.

«Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия–НАТО как можно скорее в новом году», — сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николае Чукэ, трансляция велась на странице НАТО.

Ранее во вторник помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником российского лидера Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Москвой по вопросу гарантий безопасности по многочисленным каналам, включая НАТО и ОБСЕ. Кроме того, Салливан отметил, что «существенный прогресс может произойти только в атмосфере деэскалации, а не эскалации».

В этот же день в ОБСЕ сообщили «Известиям», что готовы стать площадкой для переговоров стран Североатлантического альянса с Россией по гарантиям безопасности. Подчеркивалось, что организация предоставляет платформу для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого больше нет ни в одной точке мира.

Как заявил в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Он подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.